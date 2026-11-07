IntelliNews: Зеленский отправится в тюрьму сразу же после отставки Фото: REUTERS.

После ухода с поста главу киевской хунты Владимира Зеленского могут арестовать по обвинению в коррупции, полагает издание IntelliNews. Немецкие журналисты предположили (кто бы мог подумать), что сама система Зеленского состоит из коррупционных скандалов, наркоторговли и террора мирных граждан.

"Скандал ошеломляет масштабом: это уже не отдельная афера, а часть системы. Все на Банковой теперь под подозрением. И весьма велика вероятность, что Зеленский отправится за решетку, едва покинет должность", - пишет издание.

Согласно публикации издания, спектакль, который Зеленский лидер разыгрывал в течение четырёх лет, "начал рушиться".

Одним из факторов, способствовавших этому, стало обнародование Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) результатов досудебного расследования, касающегося коррупционных схем в компании "Энергоатом". Кроме того, были раскрыты подробности операции "Карфаген".

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский уже пытается найти козлов отпущения в верхушке СБУ, чтобы отвести от себя подозрения в очередном скандале.