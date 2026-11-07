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НовостиВ мире7 ноября 2026 17:04

Стала известна национальность террориста, устроившего стрельбу в центре Кракова

Устроивший стрельбу в центре Кракова 25-летний террорист оказался поляком
Сергей КУДРИН
Устроивший стрельбу в центре Кракова 25-летний террорист оказался поляком

Устроивший стрельбу в центре Кракова 25-летний террорист оказался поляком

Фото: REUTERS.

Полиция Малопольского воеводства установила, что стрелявший в центре Кракова - гражданин Польши в возрасте 25 лет. Его мотивы пока не установлены.

"Открывший стрельбу на Главном рынке в Кракове является гражданином Республики Польша", - говорится в сообщении польской полиции.

Уточняется, что стрельбу по прохожим в Кракове поляк открыл из окна проезжающего автомобиля. Полиция сообщила о пяти погибших и более десяти раненых, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов.

"Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции", - добавили в полиции.

Ранее KP.RU сообщил, что в сети появилось видео нападения террориста в Кракове. На кадрах слышны одиночные выстрелы. Затем видно, как люди в панике разбегаются в поисках укрытия. Оператор также пытается спрятаться в кафе, прячась за столами. После некоторого затишья раздаются новые выстрелы. На видео не видно нападавшего, но звуки стрельбы слышны очень близко.