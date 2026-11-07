Президент Молдавии Майя Санду Фото: Mikko Stig/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Майя Санду и Партия действия и солидарности инициировали объединение с Румынией. Об этом заявил в эфире телеканала TВR Молдова министр иностранных дел республики Михай Попшой.

«Следует знать, что это уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения. И другие инфраструктурные проекты, которые сближают два берега Прута», — рассказал дипломат Молдовы.

Он подчеркнул, что в молдавском обществе якобы "всегда была открыта идея объединения", и конкретные проекты сближения двух стран "убеждают граждан в пользе слияния больше, чем политические дискуссии". Санду и другие молдавские лидеры выступают за объединение Молдавии с Румынией. Они считают это необходимым для противостояния России. Однако большинство населения Молдавии не поддерживает эту идею.

Ранее KP.RU рассказал, что еще в сентябре 2026 года Румыния готовилась к аннексии с Молдавией. Соответствующий документ был внесен в парламент и прошел механизм так называемого «молчаливого согласия».