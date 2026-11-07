Космический аппарат «Союз-2.1Б» выведен на целевую орбиту Фото: Евгения ГУСЕВА.

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз — 2.1б». Как сообщили в Минобороны России, космический аппарат уже выведен на целевую орбиту.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, 7 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом для Минобороны России. Отмечается, что запуск прошел успешно. Все системы отработали в штатном режиме. Военному ведомству РФ было необходимо запустить ракету-носитель, она доставит на орбиту военно-космический аппарат, который будет использоваться Минобороны России. Больше никаких подробностей не сообщается.