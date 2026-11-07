МО: в течение дня над регионами РФ уничтожено 28 украинских БПЛА Фото: ТАСС/ Александр Река

В течение суток над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей», — говорится в сообщении от военного ведомства в рамках ежедневной сводки.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим каждый день пытается атаковать гражданские объекты на территории РФ. Нужно отметить, что российские военные в ответ на террористические действия киевского режима усилили число ударов по ВПК и топливной и энергетической инфраструктуре Украины.