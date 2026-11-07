Число погибших в результате стрельбы в Кракове достигло шести Фото: REUTERS.

В результате стрельбы в центре города Краков погибли шесть человек, еще двенадцать получили серьезные травмы. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в эфире телеканала Polsat News глава Малопольского воеводства Ян Кленчар.

Кленчар заявил, что погибших не пять, а шесть, это официальная информация. За жизнь раненных борются медики.

Напомним, на Главной площади в Кракове около 15:00 (17:00 мск — прим. ред.) 25-летний поляк в камуфляже стрелял из Subaru без номеров. При задержании он получил ранения и госпитализирован. Позже появилась информация, что стрелявших было двое, но потом ее опровергли. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент в Кракове терактом. Он заявил, что будут брошены все силы для расследования преступления.