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НовостиВ мире7 ноября 2026 17:26

Число погибших в результате стрельбы в Кракове достигло шести

За жизнь 12 пострадавших борются медики
Людмила МИТРОХИНА
Число погибших в результате стрельбы в Кракове достигло шести

Число погибших в результате стрельбы в Кракове достигло шести

Фото: REUTERS.

В результате стрельбы в центре города Краков погибли шесть человек, еще двенадцать получили серьезные травмы. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в эфире телеканала Polsat News глава Малопольского воеводства Ян Кленчар.

Кленчар заявил, что погибших не пять, а шесть, это официальная информация. За жизнь раненных борются медики.

Напомним, на Главной площади в Кракове около 15:00 (17:00 мск — прим. ред.) 25-летний поляк в камуфляже стрелял из Subaru без номеров. При задержании он получил ранения и госпитализирован. Позже появилась информация, что стрелявших было двое, но потом ее опровергли. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент в Кракове терактом. Он заявил, что будут брошены все силы для расследования преступления.