"Правительство дрогнуло": Макрон планирует побег из Елисейского дворца, есть секретное убежище

Эммануэль Макрон, президент Франции Фото: REUTERS.

У президента Франции Эммануэля Макрона есть секретное убежище под Парижем для эвакуации при угрозе резиденции. Об этом сообщает Telegraph. Спецслужбы готовы к беспорядкам и кибератакам перед президентскими выборами.

«Правительство дрогнуло», — говорится в сообщении от Telegraph.

Подготовка убежища, по их словам, связана с акциями протеста «желтых жилетов», которые произошли в 2018 году. В тот период Макрон стал мишенью для участников демонстрации во время его визита в Ле-Пюи-ан-Веле. После этого инцидента Макрон приказал не сворачивать убежища на случай подобных протестов. У него должны быть пути отхода из Елисейского дворца, указывается в материале.

Ранее KP.RU рассказал, что опасения Макрона не беспочвенны. Ведь Франция то и дело взрывается протестами. Причем все началось с демонстрации студентов, которая переросла в масштабные погромы. Правительству пока удается держать ситуацию под контролем.