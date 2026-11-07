Американцы хотят контролировать оружейный трафик на Каспии: вот как

Американцы хотят контролировать оружейный трафик на Каспии. Фото: somkanae sawatdinak/Shutterstock/Fotodom

Глава Центрального командования США Брэд Купер создал оперативную группу для предотвращения перевозки Ираном вооружений через границы и Каспийское море. Об этом говорится в сообщении от американского военного ведомства в официальном аккаунте соцсети X.

«Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) 7 ноября распорядился создать оперативную группу, которая будет содействовать усилиям американских властей по предотвращению транспортировки Ираном современных вооружений и других материалов по наземным маршрутам», — указывается в обращении ВС США.

Подразделение Iron Gate («Железные ворота»), включающее 20 военных и гражданских специалистов, базируется в Тампе, Флорида. Вероятно, именно они станут той самой группой по отслеживанию движения оружия на Каспии. При этом США заявляют, что морская блокада Штатов заблокировала экспорт иранской сырой нефти на сумму более 25 миллиардов долларов за последние месяцы.

Ранее KP.RU рассказал, что война между США и Ираном началась 28 февраля этого года. Отмечается, что стороны конфликта уже давно хотят достичь мира, но не могут договориться. В частности, Вашингтон выставляет невыполнимые требования.