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НовостиВ мире7 ноября 2026 18:35

У посольства РФ нет данных о россиянах среди пострадавших в Кракове

Из-за стрельбы в Кракове 11 ноября объявлен траур
Людмила МИТРОХИНА
У посольства РФ нет данных о россиянах среди пострадавших в Кракове

У посольства РФ нет данных о россиянах среди пострадавших в Кракове

Фото: REUTERS.

Посольство РФ в Варшаве не располагает информацией о россиянах среди погибших и пострадавших в Кракове. Об этом говорится в сообщении от российской дипмиссии.

«Пока достоверными сведениями не располагаем», — говорится в официальном комментарии посольства РФ. Дипломаты продолжают уточнять информацию.

Напомним, стрельба произошла на Главной площади в Кракове около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Стрелявшим оказался гражданин Польши. Он открыл огонь из автомобиля без номеров. В результате инцидента пострадало больше 10 человек, шестеро скончались. Также среди раненных есть сотрудники полиции. Пострадавшие находятся в больнице, большинство из них в тяжелом состоянии. Стрелявший задержан. Он был ранен и сейчас тоже находится в больнице.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кракове из-за теракта 11 ноября объявлен траур. Об этом рассказала администрация города.