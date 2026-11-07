В Кракове объявили траур 11 ноября в связи с инцидентом со стрельбой Фото: REUTERS.

В Кракове объявлен траур 11 ноября в связи с инцидентом, в результате которого погибли не менее шести человек. Об этом сообщил мэр города Лукаш Гибала.

"Я только что подписал распоряжение о объявлении в Кракове траура до 11 ноября", — написал чиновник в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, неизвестный, одетый в камуфляжную одежду, начал стрельбу в центре Кракова. Он начал стрелять из машины по прохожим. Позже появилась информация, что он действовал вместе с сообщником, но ее опровергли.

Из-за стрельбы пострадало более 10 человек, шестеро скончались. Среди пострадавших есть два сотрудника полиции. Раненые находятся в больнице города, однако их состояние расценивается как тяжелое. Премьер-министр Польши Дональд Туск расценил случившееся как теракт.