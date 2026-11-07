Во время стрельбы в Кракове пострадал россиянин Фото: Оксана ЗУЙКО.

Стало известно, что среди пострадавших при стрельбе в Кракове пострадал россиянин. Об этом говорится в сообщении от РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», — отмечается в издании. Также источник не уточнил личность пострадавшего и в каком состоянии он находится. Российское посольство пока не подтвердило и не опровергло эту новость.

Ранее KP.RU рассказал, что из-за инцидента со стрельбой в Кракове пострадало больше 10 человек. Среди них двое полицейских. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Также отмечается, что в теракте погибло шесть человек. В Кракове объявлен траур 11 ноября из-за инцидента со стрельбой.