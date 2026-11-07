Эра блондинок закончилась: вот кого Трамп предложил на пост пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп предложил президенту UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря президента США», — резюмировал Трамп. Что ему ответил боец, пока неизвестно.

Таким образом Трамп завершил эру блондинок на этом посту. Нужно отметить, что с момента вступления Трампа на должность президента США его пресс-секретарями становились исключительно женщины со светлыми волосами. А что касается Уайта, то лидер Белого дома уже выходил к нему с подобным предложением в 2024 году, но тот ответил отказом.

Ранее KP.RU рассказал, что последний пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария пробыла «голосом Трампа» всего пять дней.