Трамп предложил бойцам Махачеву и Нурмагомедову места помощников пресс-секретаря

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC рассмотреть возможность привлечения бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в качестве помощников пресс-секретаря Белого дома. Об этом он написал в своей социальной сети.

«Я попросил, чтобы он привлек в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис, хотя некоторые из них не из нашей страны», — резюмировал Трамп в Truth Social.

Нужно отметить, что ранее на эту должность Трамп рассматривал исключительно женщин. Также по интересному совпадению они были блондинками. Но последний пресс-секретарь Белого дома Кэти Захарая продержалась на своем посту только пять дней. Ее предшественница была «голосом Трампа» дольше, но подала в отставку, чтобы проводить больше времени с семьей.