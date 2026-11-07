Марк Рютте Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте хочет напиться из-за Украины. При этом он заявил, что случай якобы будет радостный — завершение украинского конфликта. В качестве собутыльника генсек выбрал себе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он рассказал об этом в эфире Pauw & De Wit.

«Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания», — раскрыл свои фантазии Рютте. Он пообещал Зеленскому взять на встречу с ним красное вино.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о встречах и телефонных переговорах по ситуации вокруг России и Украины, отметив впервые выраженное обоюдное стремление к урегулированию конфликта. Позиция России по этому вопросу остается неизменной. Москве важно добиться стабильного мира в регионе и устранения первопричин конфликта.