Дмитриев поинтересовался, зачем кому-то отвергать систему безопасности в ЕС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с зарубежными странами и глава РФПИ, выразил недоумение по поводу противодействия стабильной системе безопасности в Европе. Так он прокомментировал заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» — задался вопросом представитель Кремля в своем аккаунте соцсети X. Также он подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, поэтому Зеленский не имеет права высказывать свое мнение и тем более требовать гарантии безопасности.

Ранее KP.RU передало слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и США обсуждают масштабную сделку. Причем дело касается не только Украины, но и безопасности Европы. Но глава Белого дома не стал вдаваться в подробности.