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НовостиВ мире7 ноября 2026 19:40

Названо примерное количество узников украинских пыточных: цифра ужасающая

В украинских пыточных может содержаться до 4 тысяч заключенных
Людмила МИТРОХИНА
Названо примерное количество узников украинских пыточных: цифра ужасающая

Названо примерное количество узников украинских пыточных: цифра ужасающая

Фото: REUTERS.

На Украине в местах пыток обычно содержатся 500-700 заключенных. В военное время или при протестах их число может достигать 4 тысяч. Об этом сообщили борцы с фашизмом в Одессе РИА Новости.

"Это зависит даже не от размера тюрьмы, а от ситуации в стране. В состоянии покоя в моменте в сети пыточных по Украине может быть человек 500-700, но в периоды обострений оно может возрастать до 3-4 тысяч", — говорится в сообщении от подполья в Одессе.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября под Киевом началась акция протеста из-за информации о пыточной. Полиция быстро прибыла на место митинга и встала на сторону националистов. Она жестко противодействовала митингующим. Был применен слезоточивый газ. Также представители закона хотели тайно вывезти узников пыточных.