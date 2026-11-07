На Украине переживают, что США изменили подход к переговорному процессу: вот что в зоне внимания Вашингтона

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к консультациям по Украине, включив в обсуждение вопрос общеевропейской безопасности. Об этом говорится в сообщении от украинского издания «Страна».

Журналисты сообщают, что на переговорах приоритетом станет стратегическая безопасность континента. Обсуждение локальных режимов прекращения огня и территориальных изменений по итогам конфликта уйдет на второй план, означая новый подход к дипломатии.

Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа о том, что между Штатами и Россией готовится масштабная сделка, она будет включать в себя и безопасности Европы. Подробности лидер Белого дома не рассказал. В Кремле также подчеркнули, что, вероятно, на переговорах 10 или 11 ноября будут обсуждаться гарантии безопасности стран.