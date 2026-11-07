Кервиньский: устроивший стрельбу в Кракове придерживался ультраправых взглядов

Устроивший стрельбу в Кракове придерживался ультраправых взглядов Фото: REUTERS.

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, придерживался радикальных взглядов и увлекался крайне правой идеологией. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.

"Все говорит о том, что стрелявший исповедовал очень радикальные взгляды", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал TVP Info.

Кервиньский уточнил, что мужчина мог придерживаться ультраправых и националистических убеждений. По его словам, нападавший является гражданином Польши, родился в 2002 году и проживал в Свентокшиском воеводстве.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестный открыл огонь из автомобиля. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции. Подозреваемого задержали. Он также получил ранения и был госпитализирован.

В связи с трагедией в Польше объявят общенациональный траур 8 и 9 ноября. Соответствующую процедуру инициировал президент Кароль Навроцкий. Проект постановления в ближайшее время направят на подпись в правительство.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших.