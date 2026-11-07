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НовостиВ мире7 ноября 2026 20:44

«Вперед к новой главе»: глава UFC Дана Уайт опубликовал фото из пресс-зала Белого дома

Глава UFC Дана Уайт намекнул на новую должность в Белом доме
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Дана Уайт — американский предприниматель и президент крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам (ММА) — Ultimate Fighting Championship (UFC).

Дана Уайт — американский предприниматель и президент крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам (ММА) — Ultimate Fighting Championship (UFC).

Фото: REUTERS.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома. Снимок он сопроводил подписью «Вперед к новой главе».

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп предложил главе UFC Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Американский президент также попросил его привлечь к работе известных бойцов, в том числе российских спортсменов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, а также Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон. Трамп объяснил, что такая команда поможет ему противостоять политическим оппонентам.