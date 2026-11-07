Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае, есть пострадавшие

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет на трассе в Пермском крае. В результате аварии несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

ДТП произошло вечером 7 ноября на 143-м километре автодороги Усолье - Кудымкар. По данным ведомства, водитель микроавтобуса "Газель" не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье два человека погибли под весом опрокинувшегося грузовика. Щебень, высыпавшийся из кузова большегруза, полностью засыпал машину. В автомобиле находились 33-летняя женщина и ее шестилетний сын.