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НовостиВ мире7 ноября 2026 20:54

Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

В провинции Ван пять человек пострадали в аварии с грузовиком
Мария ПАНЮТИНА
Девять человек погибли в аварии в Турции Фото: IMAGO/Justin Brosch/Global Look Press

Девять человек погибли в аварии в Турции Фото: IMAGO/Justin Brosch/Global Look Press

Девять человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате аварии в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Озан Балджи.

ДТП произошло в субботу на трассе Ван - Озальп вскоре после дождя. Губернатор уточнил, что микроавтобус столкнулся с грузовиком. Предварительно, среди погибших пять женщин.

Балджи добавил, что все погибшие были гражданами Турции. По его словам, пострадавших доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее KP.RU сообщал, что в турецкой провинции Конья опрокинулся междугородний автобус. Водитель потерял управление, и машина съехала в кювет. В результате инцидента пострадали 45 человек, их доставили в больницу.