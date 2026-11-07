Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

Девять человек погибли в аварии в Турции Фото: IMAGO/Justin Brosch/Global Look Press

Девять человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате аварии в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Озан Балджи.

ДТП произошло в субботу на трассе Ван - Озальп вскоре после дождя. Губернатор уточнил, что микроавтобус столкнулся с грузовиком. Предварительно, среди погибших пять женщин.

Балджи добавил, что все погибшие были гражданами Турции. По его словам, пострадавших доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее KP.RU сообщал, что в турецкой провинции Конья опрокинулся междугородний автобус. Водитель потерял управление, и машина съехала в кювет. В результате инцидента пострадали 45 человек, их доставили в больницу.