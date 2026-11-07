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НовостиНаука7 ноября 2026 20:55

На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день: учёные раскрыли подробности

На Солнце зафиксировали новую вспышку класса М
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Солнце зарегистрировали вторую за день вспышку класса М. Событие произошло вечером 7 ноября и продолжалось 13 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу в той же группе пятен зафиксировали вспышку M1.2, продолжавшуюся 22 минуты.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о резком росте солнечной активности: за неполные двое суток ученые зарегистрировали 35 вспышек. Специалисты не исключили, что к концу 7 ноября их число может увеличиться до 40–50.