В доме устроившего стрельбу в Кракове обнаружили еще несколько тел

Фото: REUTERS.
Полиция обнаружила тела нескольких человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании.
"Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди", - сказал польский политик.
Туск добавил, что информацию удалось получить с помощью беспилотника.
Напомним, что стрельба произошла днем 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина въехал на автомобиле в центр города и открыл огонь по случайным прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.
KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших