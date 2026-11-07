В доме устроившего стрельбу в Кракове обнаружили еще несколько тел Фото: REUTERS.

Полиция обнаружила тела нескольких человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании.

"Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди", - сказал польский политик.

Туск добавил, что информацию удалось получить с помощью беспилотника.

Напомним, что стрельба произошла днем 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина въехал на автомобиле в центр города и открыл огонь по случайным прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших