Умер Леонид Лейтман, призер чемпионата мира и заслуженный тренер СССР по фехтованию

Лейтман был победителем и неоднократным призером юношеских первенств СССР. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Леонид Лейтман умер в возрасте 95 лет. О смерти заслуженного тренера СССР по фехтованию сообщила пресс-служба Федерации фехтования России. Причины смерти не называются.

В федерации выразили соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Лейтмана. Там отметили, что память о тренере сохранится в сердцах всех, кто знал его и ценил его труд.

Лейтман прославился как победитель и неоднократный призер юношеских первенств СССР. В 1957 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в командном турнире по фехтованию на саблях.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о смерти народного артиста России Юрия Каюрова. Актер скончался 6 ноября на 100-м году жизни. Он был известен зрителям прежде всего по ролям Владимира Ленина в кино. Среди картин с его участием: «Шестое июля» и «Ленин в Париже». О смерти артиста также стало известно из сообщений о его уходе из жизни, которые вызвали внимание поклонников отечественного кино.