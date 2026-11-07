ВС США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана Фото: REUTERS.

Американские военнослужащие 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным ведомства, экипаж судна неоднократно игнорировал предупреждения военных и несколько раз пытался прорвать морскую блокаду Ирана. После этого ВС США нанесли удар по кормовой части корабля.

В американском командовании уточнили, что при атаке на коммерческое судно использовали высокоточные боеприпасы. В результате ударов США корабль был выведен из строя.

Ранее KP.RU сообщал, что к югу от Ормузкого пролива четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах. Суда пытались пройти через запретную зону. После подрыва на всех танкерах произошел пожар.