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НовостиВ мире7 ноября 2026 21:22

ВС США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

Военные США применили высокоточное оружие против коммерческого судна
Мария ПАНЮТИНА
ВС США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

ВС США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

Фото: REUTERS.

Американские военнослужащие 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным ведомства, экипаж судна неоднократно игнорировал предупреждения военных и несколько раз пытался прорвать морскую блокаду Ирана. После этого ВС США нанесли удар по кормовой части корабля.

В американском командовании уточнили, что при атаке на коммерческое судно использовали высокоточные боеприпасы. В результате ударов США корабль был выведен из строя.

Ранее KP.RU сообщал, что к югу от Ормузкого пролива четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах. Суда пытались пройти через запретную зону. После подрыва на всех танкерах произошел пожар.