Поезд Деда Мороза отправится в путешествие: названы даты остановок в городах России

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России из Великого Устюга 8 ноября. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России из Великого Устюга 8 ноября. За время поездки праздничный состав сделает остановки в 65 городах, сообщает РЖД.

В Москве поезд будет находиться 2 и 3 января 2027 года. В Новосибирск он прибудет 27 ноября, в Екатеринбург — 4 декабря, в Нижний Новгород — 26 декабря. В Санкт-Петербурге состав сделает остановку 6 и 7 января. Завершится путешествие 9 января в Великом Устюге.

На вокзалах посетителей ждут детские анимационные программы с участием артистов. В крупных городах также можно будет посетить передвижную резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом правительства Вологодской области и РЖД. Он стартовал 5 декабря 2021 года и позволяет главному новогоднему волшебнику встречаться с жителями разных городов России.

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