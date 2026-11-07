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НовостиНаука7 ноября 2026 22:02

На Земле началась магнитная буря уровня G5+: ученые предупредили о полярных сияниях в России

На Земле зарегистрировали магнитную бурю уровня G5+, ждут полярные сияния
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Ученые зафиксировали резкое усиление геомагнитной активности. По данным лаборатории, в северо-западных регионах России уже должны появляться первые слабые полярные сияния. Фото: George Zakharchuk/Russian Look Press

Ученые зафиксировали резкое усиление геомагнитной активности. По данным лаборатории, в северо-западных регионах России уже должны появляться первые слабые полярные сияния. Фото: George Zakharchuk/Russian Look Press

На Земле началась магнитная буря экстремального уровня G5+. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые зафиксировали резкое усиление геомагнитной активности. По данным лаборатории, в северо-западных регионах России уже должны появляться первые слабые полярные сияния.

Магнитные бури уровня G5 относятся к высшей категории по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений.

Ранее KP.RU сообщал, что ученые предупреждали о приближении к Земле мощного потока солнечной плазмы, который мог вызвать продолжительные геомагнитные возмущения. По прогнозам специалистов, магнитные бури могли начаться 8 ноября и продолжаться несколько дней. При этом исследователи не исключали усиления геомагнитной активности.