Герцог поручит Гади Айзенкоту сформировать новое правительство Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства. Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства. Вручение мандата запланировано на воскресенье, 8 ноября, сообщили в канцелярии главы государства.

Парламентские выборы прошли в Израиле 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства в 61 место из 120 в Кнессете. Партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 мандата, оппозиционный блок Айзенкота — 48, а список арабских партий — 19.

По итогам консультаций с президентом партии, располагающие в общей сложности 67 местами в парламенте, поддержали кандидатуру Айзенкота. Сторонники Нетаньяху, в свою очередь, рекомендовали поручить формирование кабмина действующему премьеру.

После получения мандата у Айзенкота будет 42 дня на создание правящей коалиции. Если ему не удастся договориться с депутатами, право сформировать правительство может перейти другому кандидату.

Напомним, ранее KP.RU сообщал об итогах парламентских выборов в Израиле, по результатам которых ни правящая коалиция Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом не получили большинства в Кнессете. Расклад сил оставил страну перед необходимостью сложных переговоров о создании коалиции.