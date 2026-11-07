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НовостиВ мире7 ноября 2026 22:18

Герцог поручит Гади Айзенкоту сформировать новое правительство Израиля

После получения мандата у Гади Айзенкота будет 42 дня на создание правящей коалиции
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства.

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства.

Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен поручить лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства. Вручение мандата запланировано на воскресенье, 8 ноября, сообщили в канцелярии главы государства.

Парламентские выборы прошли в Израиле 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства в 61 место из 120 в Кнессете. Партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 мандата, оппозиционный блок Айзенкота — 48, а список арабских партий — 19.

По итогам консультаций с президентом партии, располагающие в общей сложности 67 местами в парламенте, поддержали кандидатуру Айзенкота. Сторонники Нетаньяху, в свою очередь, рекомендовали поручить формирование кабмина действующему премьеру.

После получения мандата у Айзенкота будет 42 дня на создание правящей коалиции. Если ему не удастся договориться с депутатами, право сформировать правительство может перейти другому кандидату.

Напомним, ранее KP.RU сообщал об итогах парламентских выборов в Израиле, по результатам которых ни правящая коалиция Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом не получили большинства в Кнессете. Расклад сил оставил страну перед необходимостью сложных переговоров о создании коалиции.