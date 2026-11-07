Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Желание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен ужесточить антироссийские санкции говорит о ее безумии. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Парламентарий уточнил, что ограничения не достигают поставленных целей и усугубляют экономические и энергетические проблемы ЕС. Он призвал пересмотреть подход к санкциям.

"Я считаю это психозом. Она просто безумна. Пока будут фон дер Ляйен и Каллас в руководстве Европейского союза, до тех пор тут будет хаос и такое безумное состояние", - сказал он на митинге в Кашице.

Блага добавил, что нынешний курс европейского руководства способствует дальнейшему обострению ситуации и создает условия для нестабильности.

Ранее KP.RU сообщал, что санкции ЕС не способны повлиять на российскую политику. Заместитель главы МИД Александр Грушко отметил, что Россия уже давно самодостаточна. Он назвал ограничения совершенно негодным инструментом.