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НовостиВ мире7 ноября 2026 22:58

Взрывы прогремели в трех городах Ирана и на острове Кешм

В Иране связали звуки взрывов с обороной Ормузского пролива
Мария ПАНЮТИНА
Взрывы прогремели в трех городах Ирана и на острове Кешм

Взрывы прогремели в трех городах Ирана и на острове Кешм

Фото: REUTERS.

Взрывы прогремели в иранских городах Сирик, Джаск и Бендер-Аббас, а также на острове Кешм. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

Причины произошедшего пока не установлены. Предполагается, что звуки взрывов могут быть связаны с действиями иранских Вооруженных сил по обеспечению обороны Ормузского пролива.

Позже агентство Tasnim со ссылкой на очевидца уточнило, что взрывы на острове Кешм связаны с ситуацией вокруг управления акваторией. Никаких попаданий на территории острова не было.

Ранее KP.RU сообщал, что американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе. В Центральном командовании ВС США добавили, что экипаж судна игнорировал предупреждения и несколько раз пытался прорвать морскую блокаду Ирана.