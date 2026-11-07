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НовостиВ мире7 ноября 2026 23:17

"Никудышние дипломаты": Каллас высмеяли за отказ от диалога с Россией и США по безопасности

Христофору высмеял отказ Каллас обсуждать безопасность с Россией и США
Мария ПАНЮТИНА
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас обсуждать с США и Россией новую архитектуру безопасности непрофессионализмом.

Журналист обратил внимание на зависимость европейской системы безопасности от американской военной поддержки в рамках НАТО.

"Вы ведь это понимаете, верно? Ваш зонтик безопасности обеспечивает Вашингтон. Это и есть НАТО", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору подверг критике общий подход европейского руководства к международным отношениям. По его словам, интересы ЕС представляют "никудышние дипломаты".

Ранее KP.RU сообщал, что Запад не стал сотрудничать с Россией в вопросах безопасности. Кризис европейцев вызван политическим курсом ЕС. В МИД России добавили, что эти шаги подвели для страны черту под прежней системой устойчивости в Европе.