Трое военных погибли при атаке беспилотника на базу в Колумбии: подробности

Трое военнослужащих погибли, еще не менее восьми получили ранения в результате атаки беспилотника на военную базу в Колумбии. Фото: Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое военнослужащих погибли, еще не менее восьми получили ранения в результате атаки беспилотника на военную базу в Колумбии. Нападение произошло в городе Санта-Роса-дель-Сур на севере страны, сообщает Associated Press.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. В районе Санта-Роса-дель-Сур действуют несколько вооруженных группировок, в том числе «Клан дель Гольфо», Армия национального освобождения и формирования, связанные с бывшими участниками Революционных вооруженных сил Колумбии.

Напомним, ранее KP.RU сообщал об атаке на западе Колумбии, в результате которой погибли четыре человека, в том числе двухмесячная девочка. Нападение произошло в муниципалитете Планадас. По предварительным данным, злоумышленники использовали беспилотники и заминированный грузовик. В результате взрыва также были повреждены дома и начался пожар.