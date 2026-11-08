Кандидат в президенты Франции много говорит о России: об Украине в его программе ни слова

Лидер французской партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон Фото: REUTERS.

Французское движение "Непокоренная Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном представило предвыборную программу к президентским выборам 2027 года. Об этом сообщает Le Monde.

Документ предусматривает проведение конференции по европейской безопасности с участием России. При этом Украине в программе уделено сравнительно мало внимания. Партия выступает за прекращение огня и дипломатию.

Авторы не уточняют, продолжит ли Франция поставлять Киеву вооружения в случае победы Меланшона на выборах. Вместо этого движение предлагает пересмотреть существующую систему европейской безопасности и начать переговоры с Москвой.

Значительно больше места в программе отведено ситуации на Ближнем Востоке. В частности, партия раскритиковала президента Эмманюэля Макрона за различия в подходах к конфликтам на Украине и в Ливане.

Движение выступило за введение санкций против израильского правительства и приостановку соглашения об ассоциации Израиля с ЕС. В документе допускается создание единого государства для израильтян и палестинцев.

В отношениях с Евросоюзом партия отказалась от требования о полном выходе Франции из блока. Вместе с тем движение допускает возможность не выполнять отдельные требования Брюсселя, касающиеся экономики и миграции.

Ранее лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал досрочных выборов во Франции после провала голосования по бюджету. По его словам, даже депутаты-макронисты перестали верить в проект бюджета на 2027 год.