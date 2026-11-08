Знакомство со скидкой: новая схема мошенников на дейтинг-платформах

Мошенники стали взламывать аккаунты россиян через сайты знакомств Фото: REUTERS.

Мошенники на сайтах знакомств стараются как можно быстрее завоевать доверие собеседника, чтобы впоследствии перейти к разговорам о деньгах. Об этом стало известно из материалов МВД России.

После установления доверительных отношений аферисты обращаются к пользователю с небольшой просьбой. Например, предлагают помочь получить скидку через чат-бот или оформить заказ.

Для этого собеседника просят перейти по ссылке и ввести код из СМС якобы для подтверждения операции. В ведомстве уточнили, что на этом этапе происходит компрометация аккаунта жертвы.

После получения доступа к учетной записи общение с пользователем продолжают уже профессиональные мошенники. Они используют различные предлоги и психологическое давление, чтобы вынудить человека перевести деньги.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники часто привлекают людей товарами по ценам значительно ниже рыночных. Слишком низкие цены и отсутствие контактной информации могут говорить о том, что интернет-магазин создан аферистами.