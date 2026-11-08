Хегсет отказался уходить из Пентагона ради места в Сенате: министр намерен остаться до конца срока Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет не планирует уходить со своего поста ради перехода в Сенат США. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет не планирует уходить со своего поста ради перехода в Сенат США. Он намерен оставаться на должности до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не намерен отправлять Хегсета в отставку и рассчитывает сохранить его в своей администрации.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в США главе Пентагона Питу Хегсету стала грозить процедура импичмента. Конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил о намерении добиваться его отстранения из-за действий американского военного ведомства в конфликте с Ираном.