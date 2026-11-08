"Больше вариантов нет": бывший спасатель оценил шансы найти Усольцевых

Раилко допустил, что тела Усольцевых никогда не найдут Фото: из соцсетей.

Тела семьи Усольцевых могут так и не обнаружить, если они стали жертвами преступления. Об этом заявил бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавших осенью 2025 года.

"Если не найдут того, кто это сделал [убийство], то вообще не найдут. Закопали, дерн сняли, дерн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет", - сказал он для ТАСС.

Раилко допустил, что семья могла погибнуть как в результате случайного конфликта, так и из-за заранее спланированного убийства. В последнем случае обнаружить тела, по его мнению, будет практически невозможно.

Ранее KP.RU сообщал, что Усольцевы вместе с пятилетней дочерью бесследно пропали в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Исследователь Валентин Дегтерев уточнил, что в районе исчезновения семьи обнаружили человеческие кости и одежду.