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НовостиОбщество8 ноября 2026 1:31

"Больше вариантов нет": бывший спасатель оценил шансы найти Усольцевых

Бывший спасатель Раилко допустил, что тела Усольцевых никогда не найдут
Мария ПАНЮТИНА
Раилко допустил, что тела Усольцевых никогда не найдут

Раилко допустил, что тела Усольцевых никогда не найдут

Фото: из соцсетей.

Тела семьи Усольцевых могут так и не обнаружить, если они стали жертвами преступления. Об этом заявил бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавших осенью 2025 года.

"Если не найдут того, кто это сделал [убийство], то вообще не найдут. Закопали, дерн сняли, дерн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет", - сказал он для ТАСС.

Раилко допустил, что семья могла погибнуть как в результате случайного конфликта, так и из-за заранее спланированного убийства. В последнем случае обнаружить тела, по его мнению, будет практически невозможно.

Ранее KP.RU сообщал, что Усольцевы вместе с пятилетней дочерью бесследно пропали в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Исследователь Валентин Дегтерев уточнил, что в районе исчезновения семьи обнаружили человеческие кости и одежду.