Средняя пенсия в России выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет: названа сумма выплат в 2026 году

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей и достиг 25 480 рублей. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей и достиг 25 480 рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России.

Согласно сведениям, опубликованным в базе государственной статистики, на 1 октября 2026 года средняя пенсия в стране составляла 25 480 рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года показатель находился на уровне 15 850 рублей.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России, превысило 40,5 миллиона человек. По данным на 1 сентября 2026 года, в системе фонда числились 40,519 миллиона получателей пенсий.