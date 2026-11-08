Недовольство Мерцем в Германии достигло рекордных показателей: за кого готовы голосовать немцы

Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло рекордных 82%. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло рекордных 82%. Лишь 13% опрошенных положительно оценивают его деятельность. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования института INSA.

По сравнению с началом октября доля недовольных выросла на два процентных пункта. Аналогичные оценки получило федеральное правительство: его работой также недовольны 82% респондентов, а удовлетворены только 13%.

Опрос показал и ухудшение оценок личного материального положения граждан. 60% участников заявили, что при нынешнем правительстве их ситуация стала хуже. Лишь 6% отметили улучшения, еще 29% не заметили перемен.

На фоне падения поддержки властей лидером партийного рейтинга остается оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую готовы поддержать 29% опрошенных. Блок ХДС/ХСС набирает 19%, «Зеленые» — 15%, Социал-демократическая партия Германии — 14%, Левая партия — 10%.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на последнем месте в рейтинге популярности немецких политиков.