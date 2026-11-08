"Принижают усилия": МИД ответил на обвинения Армении в якобы бездействии России в Карабахе

МИД ответил на обвинения Армении в бездействии России в Карабахе Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала искажением истины заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о якобы бездействии Москвы во время обострения нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года.

"Говорить о каких-то не сделанных Россией "действенных шагах" и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев - значит искажать истину", - подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что именно Россия добилась прекращения кровопролития в регионе. При этом она отметила, что Москве неизвестно, к кому Симонян обращался за поддержкой в тот период.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление, которое предварительно согласовали на высшем уровне, о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В соответствии с документом в Нагорный Карабах был направлен российский миротворческий контингент. Военные обеспечивали безопасность гражданского населения, участвовали в разминировании территорий и оказывали гуманитарную помощь.

Дипломат напомнила о дальнейших договоренностях Москвы, Еревана и Баку, достигнутых в 2021-2022 годах. Они позволили добиться стабилизации обстановки и сформировать дорожную карту нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В число согласованных мер вошли подготовка мирного договора между двумя республиками, разблокирование транспортных коммуникаций, начало процесса делимитации государственной границы и решение гуманитарных вопросов.

Захарова обратила внимание, что все договоренности продолжают действовать, поскольку ни одна из сторон официально не заявляла о выходе из них. Процесс мира между Ереваном и Баку продвигается, в том числе благодаря предложениям российских посредников.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что мир будет вечным между его страной и Арменией. По его словам, государства уже начали ощущать практические преимущества мирных договоренностей.