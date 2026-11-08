Актрису Наталью Варлей внесли в базу ГУР Украины: в Киеве объяснили решение

Актриса Наталья Варлей попала в базу данных антироссийского портала War and Sanctions главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Наталья Варлей попала в базу данных антироссийского портала War and Sanctions главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На странице Варлей украинская разведка перечисляет несколько причин для включения актрисы в базу. В частности, указывается, что она представляет проект «Народный фронт. Все для Победы!», занимающийся сбором средств для российских военнослужащих, поддерживает курс президента РФ Владимира Путина и посещала новые регионы страны. Также в досье упоминается ее участие в избирательной кампании Сергея Собянина в 2018 году в качестве доверенного лица.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что певца SHAMAN (Ярослава Дронова) внесли в базу данных военной разведки Украины. В качестве оснований украинская сторона указала поддержку специальной военной операции и политики президента РФ Владимира Путина, а также выступления артиста на патриотических мероприятиях.