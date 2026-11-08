Европа хотела использовать перемирие на Украине для ввода войск: Россия не допустит такого сценария

По словам Толстого, европейские политики рассчитывали воспользоваться перемирием для размещения на украинской территории собственных военных контингентов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Европейские страны рассчитывали добиться временного прекращения огня на Украине, чтобы затем разместить там свои войска под флагом «коалиции желающих». Однако Россия не допустит такого развития событий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой в интервью ТАСС.

«У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом „коалиции желающих“. Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», — подчеркнул парламентарий.

По словам Толстого, европейские политики рассчитывали воспользоваться перемирием для размещения на украинской территории собственных военных контингентов. Москва, как дал понять депутат, не согласится на такие условия урегулирования.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении Евросоюза использовать прекращение огня на Украине для размещения там европейских военных контингентов. По словам министра, Брюссель рассчитывает сохранить нынешнюю украинскую власть и добиться передышки для последующего ввода войск.