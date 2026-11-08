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НовостиПолитика8 ноября 2026 3:30

Меркурис заявил о серьезном ущербе Киеву после ночной атаки ВС РФ: эксперт оценил последствия ударов

Меркурис: удары ВС РФ нанесли серьезный ущерб Киеву и Украине
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские удары нанесли серьезный ущерб Киеву и Украине в целом.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские удары нанесли серьезный ущерб Киеву и Украине в целом.

Фото: Александр КОЦ.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские удары нанесли серьезный ущерб Киеву и Украине в целом. Своей оценкой он поделился в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, после повреждения Южного моста российские военные поразили и Северный мост в украинской столице. Меркурис предположил, что при сохранении нынешней интенсивности ударов оба транспортных объекта к новогодним праздникам могут стать непригодными для движения тяжелой техники.

Аналитик также допустил, что после атаки отключения электричества в Киеве могут стать продолжительнее. По его мнению, это осложнит подготовку города к зиме и снизит возможности Украины продолжать сопротивление. Меркурис считает, что при таком развитии событий конфликт может завершиться в военном плане в обозримой перспективе.

Напомним, KP.RU сообщал, что британский военный аналитик Александр Меркурис ранее оценил последствия российских ударов по Киеву. По его словам, проблемы с энергоснабжением поставили украинскую столицу в сложное положение.