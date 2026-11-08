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НовостиВ мире8 ноября 2026 3:32

США нашли неожиданного посредника в мирных переговорах с Ираном

WP: США попросили Китай повлиять на Иран для прекращения войны
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: REUTERS.

Глава Минфина США Скотт Бессент с одобрения президента Дональда Трампа попросил Китай повлиять на Иран для прекращения войны. Об этом сообщает The Washington Post.

"Бессент при поддержке Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Иран, чтобы положить конец войне", - следует из материала.

Данный шаг стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта. Газета уточняет, что китайская сторона уже передала это послание Тегерану.

Трамп на встрече просил содействия председателя КНР Си Цзиньпина в решении иранского вопроса. По данным издания, Си согласился с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Ранее KP.RU сообщал, что катарские посредники провели в Тегеране переговоры. Встреча длилась более трех часов. Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подчеркнул, что США и Иран сохраняют заинтересованность в мире.