Пять человек чудом выжили при крушении вертолета в Бразилии Фото: REUTERS.

В Бразилии потерпел крушение вертолет с пятью пассажирами, которые направлялись на свадьбу. Все находившиеся на борту выжили, но получили травмы. Об этом сообщает Metropoles.

Авария произошла в сельской местности штата Минас-Жерайс, недалеко от автомагистрали MG-050. Вертолет Robinson R66 Turbine вылетел из Белу-Оризонти и следовал к ферме, где должна была пройти свадебная церемония.

По информации спасателей, во время полета над кукурузным полем пилот потерял управление. Воздушное судно упало с высоты примерно 20 метров. В результате крушения кабина вертолета была разрушена.

На борту находились три мужчины и две женщины. Все они получили травмы рук и ног, но оставались в сознании. Их состояние оценивается как стабильное. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что два вертолета столкнулись в воздухе в американском штате Орегон. На борту Robinson находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Британии. Также 38-летний местный житель находился в Airbus. Все они погибли.