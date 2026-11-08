Россияне смогут блокировать звонки из-за рубежа: эксперт рассказал, как подключить запрет

С 1 марта 2027 года россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish/Global Look Press

С 1 марта 2027 года россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ. Нововведение призвано защитить граждан от телефонных мошенников. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, это не полный запрет международной связи, а добровольная мера для тех, кто не хочет получать такие звонки. Ограничение позволит блокировать вызовы из сетей иностранных операторов с зарубежной нумерацией. Подключить его можно будет онлайн или в МФЦ, а снять запрет получится только при личном обращении в многофункциональный центр.

Немкин отметил, что нововведение особенно важно для пожилых людей, которые часто становятся мишенью аферистов. При этом мера не обеспечит полной защиты: мошенники могут использовать российские номера и другие каналы связи. Поэтому гражданам по-прежнему следует соблюдать осторожность и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что россияне получили возможность самостоятельно устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Подключить ограничение можно через «Госуслуги» или МФЦ, а снять его — только при личном обращении в многофункциональный центр.