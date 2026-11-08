Джаред Кушнер считает, что стоит возобновить работу Совета Россия - НАТО. Фото: Press Service Of The President O/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер считает Совет Россия - НАТО отличным примером для диалога по европейской безопасности. Так утверждает один из авторов издания Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Как известно, Кушнер на днях объявлял о планах Штатов подключить РФ к переговорам о создании новой системы безопасности в Европе. Дискуссии должны пройти в рамках разрешения конфликта на Украине. Как он отмечал, что все это делается с целью поддержания мира.

«По словам знакомого с ходом переговоров чиновника, моделью для Кушнера служит Совет Россия - НАТО, который был создан после окончания холодной войны, но приостановил работу в 2014 году», - следует из статьи.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высмеял главу евродипломатии Каю Каллас за отказ обсуждать безопасность континента с Россией и США. Он заявил, что это крайне непрофессионально с ее стороны.