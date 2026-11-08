Кличко ведет политическую игру против Зеленского: что помогает мэру Киева

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко пытается использовать последствия российских атак, чтобы выставить Владимира Зеленского в невыгодном свете. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Кличко сейчас ездит к мостам и <…> показывает всем, что с ними происходит. Он делает это намеренно, поскольку ведет борьбу за власть с Зеленским и хочет поставить его в неловкое положение", - сказал он на YouTube-канале.

Поводом для комментария Христофору стали удары российской армии по Южному и Северному мостам. Они были задействованы для транзитной транспортировки грузов, предназначенных для ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Киев пытается скрыть масштабы повреждений. Аналитик Александр Меркурис сравнил Южный мост со швейцарским сыром и добавил, что быстро восстановить его не получится.