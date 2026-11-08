Аналитик Соскин: после воздушных атак ВС России на Украине начался хаос Фото: REUTERS.

После воздушных атак войск России на Украине начался настоящий хаос. Такое заявление сделал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

По его словам, российские удары с каждым днем все больше ухудшают положение нынешних властей Незалежной. Украинцы начинают осознавать, что глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с соратниками абсолютно не справляется со своими обязанностями.

«В стране нарастает хаос, энтропия. Мы видим полную некомпетентность <…> нынешнего режима. <…> Государство фактически агонизирует. <…> Модель власти уже давно бы изменилась, если бы руководители западноевропейских стран <…> не поддерживали лично Зеленского. Но они поддерживают, поэтому агония продолжается», - высказался Соскин.

Экс-помощник добавил, что Киев уже «практически добит». И не стоит забывать, что скоро наступит самый холодный сезон года. Соскин считает, именно в этот период вся система безопасти Украины окончательно сломается. А это, в свою очередь, приведет к массовому бегству граждан за границу.

Напомним, что российская армия продолжает наносить удары по военным объектам на территории Украины. Бойцы уничтожают только те объекты, которые активно используют украинские силы для снабжения своих подразделений. Недавно ВС РФ провели очередную такую операцию в Киеве. В ходе нее были поражены объекты ВПК и энергетики.