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НовостиПолитика8 ноября 2026 5:37

Силы ПВО России сбили 142 украинских дрона над регионами страны

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на регионы в ночь на 8 ноября
Арина СЕРОВА
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на регионы в ночь на 8 ноября

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на регионы в ночь на 8 ноября

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российски силы противовоздушной обороны (ПВО) вновь отражали атаку ВСУ на регионы страны, уничтожив 142 украинских дрона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сведениям министерства, вражеские устройства сбивали в ночь на 8 ноября. Все цели были успешно ликвидированы.

«Уничтожены 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сводке.

Прежде сайт KP.RU сообщал, что 8 ноября по всей территории Крыма ввели ограничения электроснабжения. Причиной тому стала авария на магистральных сетях.