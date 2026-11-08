По всему Крыму ввели ограничения электроснабжения из-за аварии Фото: Андрей АБРАМОВ.

По всему полуострову Крым ограничили электроснабжение из-за аварии на магистральных сетях. Об этом 8 ноября, в воскресенье, сообщили в Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэнерго».

«Из-за аварии на магистральных сетях на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии», - передало «Крымэнерго» в своем канале в «Максе». В компании уточнили, что подача электричества в населенные пункты Крыма осуществляется с учетом технических возможностей энергосистемы.

Ранее KP.RU писал, что энергосистема Крыма работала в условиях дефицита мощности из-за аварии на магистральных линиях. В «Крымэнерго» сообщали, что подача электричества в населенные пункты осуществлялась по технологической возможности, графики отключений временно не действовали.

Глава региона Сергей Аксенов на площадке «Макса» сообщал, что авария на магистральных сетях произошла за пределами Крыма. Работы по устранению неполадок были начаты сразу.